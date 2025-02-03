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Один сейв і два пропущених: Трубін дізнався оцінку за гру з Амадорою

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 06:12
Один сейв і два пропущених: Трубін дізнався оцінку за гру з Амадорою
Анатолій Трубін
Getty images

В матчі 20 туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка на виїзді впевнено здолала Ештрелу Амадору (3:2). Анатолій Трубін отримав оцінку 6,2 бала.

Про це повідомила SofaScore.

Гірше за українця виступив лише Керем Актюркоглу, який награв на 5,9.

Анатолій зробив 1 сейв при 2 пропущених голах. Трубін 37 торкнувся м'яча, віддав 23 точні передачі з 31 (74%). Голкіпер зробив 14 лонгболів, з яких 6 знайшли адресата.

Зазначимо, що раніше Трубін відбив вирішальний пенальті та приніс Бенфіці перемогу в Кубку португальської ліги..

Бенфіка Анатолій Трубін SofaScore

Анатолій Трубін

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