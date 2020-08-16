 Интер - Шахтер: анонс и прогноз матча - Лига Европы полуфинал - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи

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Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи
#Шахтар, #Інтер, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20
Півфінал
22:00, 17 серпня
Трансляція: Футбол 1
Головний арбітр: Шимон Марциняк

Асистенти: Павло Сокольницький і Томаш Лісткевич. Арбітр VAR - Павло Гіль. Асистент відеопомічника - Томаш Квятковський. Четвертий арбітр - шотландець Вільям Коллам.

Підопічні Луїша Каштру близькі до повторення історичного досягнення - до перемоги в Лізі Європи залишилося зробити лише два кроки, причому при будь-якому з розкладів ні перший, ні другий для Шахтаря не буде легким.

Слідкуйте за всіма подіями навколо гри в нашому МАТЧ-ЦЕНТРІ

Навряд чи український клуб сильно переоцінює силу попередніх двох опонентів у плей-оф Ліги Європи. Вольфсбург і Базель перебувають у далеко від оптимальних кондицій, але те, з якою легкістю "гірники" розкривали оборону цих команд - далеко не останніх в Європі, все ж свідчить про солідну готовності Шахтаря до вирішальних сутичок турніру, і вже точно в плані атаки команда Каштру не дасть спуску Інтеру, якого вважають фаворитом у протистоянні.

Зрозуміти аналітиків можна - команда Антоніо Конте дійсно показує солідний футбол в останній місяць, ударно закінчивши кампанію в Серії А і потужно пройшовши два крайніх етапи Ліги Європи, де суперниками "нерадзуррі" були Хетафе і Байєр. І все ж проблем в грі Інтера вистачало - як по ходу всього сезону, так і в конкретних крайніх матчах єврокубка, і те, що Шахтарю під силу використовувати ці огріхи противника, показавши гострішу атакувальну гру, ніж останні опоненти міланців, ми не сумніваємося.

Текстовий ОНЛАЙН матчу

Здається, що голи в цьому матчі залетять в ворота обох команд. Шахтар заб'є тому, що атака команди зараз на висоті і за кілька днів вона абсолютно точно не стане слабшою. Що стосується голу Інтера, то тут просто варто відзначити високий клас атаки команди на чолі з Лаутаро Мартінесом і Ромелу Лукаку. Не віриться, що ця парочка піде "голодною" після протистояння з далеко не найнадійнішими редутами "гірників", незалежно від того, яку пару центрбеків вибере на матч Луїш Каштру.

Пряма мова:

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Цікаві факти:

- Шахтар залишився єдиним клубом не з ТОП-5 найкращих ліг, який продовжує виступ у єврокубках.

- Інтер наближається до рекорду. Італійська команда забила 106 голів у всіх змаганнях у 2019/20 роках. І може перевершити планку у 107 забитих голів, яку встановили у 2006/07 та 1950/51 роках, що є рекордом за один рік з часів існування Серії А (з 1929/30 років).

 - Раніше команди зустрічалися двічі. Це був третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів-2005/06.

10.08.2005 Шахтар - Інтер 0:2 (Мартінс 68, Адріано 79)

24.08.2005 Інтер - Шахтар 1:1 (Рекоба 12; Елано 25)

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович; Годін, де Врей, Бастоні; Д'Амброзіо, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Янг; Мартінес, Лукаку.

Шахтар: Пятов; Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко; Маркос Антоніо, Степаненко; Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Мораес.

Прогноз Чемпіона: обидві заб'ють; перемога Шахтаря в основний час.

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