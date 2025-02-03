Райс: Мета Арсенала – полювати за Ліверпулем

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс прокоментував перспективи чемпіонських перегонів для своєї команди на тлі розгромної перемоги над Манчестер Сіті.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Ліверпуль все ще значно нас випереджає в таблиці та має добрий запас очок. Ви розумієте, що ми маємо перемагати у кожній грі.

Найбільше нас розчаровують такі матчі, як проти Астон Вілли, коли ми вели у рахунку 2:0, але не змогли перемогти. Арсенал міг бути ближчим до Ліверпуля.

Наша мета зараз – перемагати та полювати на них. Ми хочемо виграти АПЛ", – розповів Райс.