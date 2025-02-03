Астон Вілла орендувала Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Астон Вілла посилила напад Маркусом Рашфордом із Манчестер Юнайтед. Сторони домовилися про оренду форварда.

Про це повідомила пресслужба бірмінгемського клубу.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025

Деталі переходу не написані. Раніше була інформація, що "вілани" будуть платити футболісту 70% його зарплати. 27-річний Маркус отримує 325 тисяч фунтів за тиждень.

В трансфері має бути прописана потенційна сума викупу футболіста за 40 млн фунтів після чого він може підписати повноцінний контракт на три з половиною роки.

Раніше повідомлялося, що Маркус Рашфорд вже спілкувався з головним тренером Астон Вілли Унаї Емері та знає про бажання команди отримати його.

У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.