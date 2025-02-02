В Ужгороді затримали наркоторговця, у салоні авто якого перебував відомий ексгравець Карпат – ЗМІ

У суботу, 1 лютого, в Ужгороді була проведена спецоперація правоохоронних органів, під час якої був затриманий львівський наркоторговець Олег Вагнер.

За інформацією LVIV.MEDIA, у автомобілі підозрюваного перебував також колишній футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець.

Видання не повідомило, чи був затриманий і сам колишній гравець.

Під час обшуку авто поліція знайшла розфасовані пакетики з наркотиками, попередньо – кокаїном.

Чемпіон спробував звернутись до Михайла за коментарем, але поки не отримав відповіді, адже він тричі скидував дзвінок.

Доповнено: Трохи згодом Кополовець записав сторіз на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

"Як і ви, читаю недільні новини. Дуже дякую за таку увагу до моєї персони, але в мене все добре, я вдома. Всім гарного недільного вечора", – сказав Кополовець.

Кополовець – колишній півзахисник Карпат, за які провів 140 матчів та забив 6 м’ячів. У січні 2015 року він достроково розірвав контракт із клубом за згодою сторін. У 2021 завершив кар'єру футболіста. Останнім клубом Михайла був закарпатський Минай, у складі якого він догравав останні сезони.