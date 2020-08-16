Уругваєць висловився перед півфіналом з гірниками

Джерело - ФК Інтер.

Донецький Шахтар є динамічною командою, захисники якої агресивно вриваються в третю зону.

Про це заявив захисник Інтера Дієго Годін.

"Шахтар - команда, яка звикла грати в Лізі чемпіонів. Це чемпіони країни, у них дуже кваліфіковані гравці. Динамічна команда, захисники якої агресивно вриваються в третю зону. Вони добре діють в обох аспектах гри.

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У мене прекрасні спогади [про дві перемоги в Лізі Європи], тому що виграти трофей завжди важливо. Я дуже поважаю цей турнір. Мені він дуже подобається. Він подарував радість, задоволення і престиж моєї ігрової кар'єри", - сказав Годін.

Раніше, Лукареллі заявив, що Шахтар звик грати без вболівальників.