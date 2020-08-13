Федецький: Якщо Шахтар обіграє Інтер, то виграє трофей

Матч з Інтером буде маленьким фіналом для донецького Шахтаря.

Про це заявив колишній захисник клубу Артем Федецький.

"Тут уже буде цікаво. Інтер - це не Базель і не Вольфсбург. Та й, знаючи як Конте діє і тактично розбирає суперників, цікаво буде подивитися цей матч. Але, мені здається, якщо Шахтар, дай Бог, виграє в Інтера, то виграє і трофей. Матч з Інтером буде маленьким фіналом", - сказав Федецький.