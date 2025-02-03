Я хотів принести вам чемпіонство, – Дончич тепло попрощався із Далласом
Зірка Даллас Лука Дончич прокоментував свій трейд у Лос-Анджелес Лейкерс та залишив прощального листа вболівальникам Маверікс.
Словенський захисник опублікував відповідний пост у соцмережах.
"Сім років тому я приїхав сюди підлітком із мрією грати у баскетбол на найвищому рівні. Думав, що проведу в цьому місці усю кар'єру та принесу вам чемпіонство.
Та любов та підтримка, яку ви мені дали – перевершила усі очікування. Для молодого хлопця зі Словенії ви зробили Техас другою домівкою.
У погані часи травм та програних фіналів ваша підтримка ніколи не змінювалась. Дякую, що ділили із нами не тільки наші радощі, а й невдачі.
Я залишаю це місто, яке назавжди буде моєю другою домівкою. Це особливе місце з особливими вболівальниками. Щиро дякую вам", – написав Дончич.
Словенця було обрано під Атлантою під третім номером на драфті 2018 року та одразу обміняно на Трея Янга. У середньому за кар'єру 25-річний словенець набирає 28,6 очка, 8,7 підбирань і 8,3 асиста.
Нагадаємо, Лука стане гравцем Лейкерс в межах тристороннього обміну. У Даллас перейде три гравці Лос-Анджелеса.