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Я хотів принести вам чемпіонство, – Дончич тепло попрощався із Далласом

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 07:07
Дончич тепло попрощався із Далласом
Лука Дончич
Даллас Маверікс

Зірка Даллас Лука Дончич прокоментував свій трейд у Лос-Анджелес Лейкерс та залишив прощального листа вболівальникам Маверікс.

Словенський захисник опублікував відповідний пост у соцмережах.

"Сім років тому я приїхав сюди підлітком із мрією грати у баскетбол на найвищому рівні. Думав, що проведу в цьому місці усю кар'єру та принесу вам чемпіонство.

Та любов та підтримка, яку ви мені дали – перевершила усі очікування. Для молодого хлопця зі Словенії ви зробили Техас другою домівкою.

У погані часи травм та програних фіналів ваша підтримка ніколи не змінювалась. Дякую, що ділили із нами не тільки наші радощі, а й невдачі.

Я залишаю це місто, яке назавжди буде моєю другою домівкою. Це особливе місце з особливими вболівальниками. Щиро дякую вам", – написав Дончич.

Словенця було обрано під Атлантою під третім номером на драфті 2018 року та одразу обміняно на Трея Янга. У середньому за кар'єру 25-річний словенець набирає 28,6 очка, 8,7 підбирань і 8,3 асиста.

Нагадаємо, Лука стане гравцем Лейкерс в межах тристороннього обміну. У Даллас перейде три гравці Лос-Анджелеса.

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Лука Дончич

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