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ЧЄ-2025. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 2 лютого 2025, 10:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧЄ-2025. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло завершиться чоловічою естафетою.

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Україну в гонці представлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, які виступатимуть під номером 4. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.

Чоловіча естафета розпочнеться о 14:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, в особистих гонках чемпіонату Європи 2025 українські біатлоністи не здобули жодної медалі.

Чемпіонат Європи з біатлону текстова трансляція ЧЄ-2025 з біатлону