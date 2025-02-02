ЧЄ-2025. Чоловіча естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло завершиться чоловічою естафетою.
Україну в гонці представлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, які виступатимуть під номером 4. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.
Чоловіча естафета розпочнеться о 14:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, в особистих гонках чемпіонату Європи 2025 українські біатлоністи не здобули жодної медалі.