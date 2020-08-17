Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар втретє зіграє з міланським Інтером в єврокубках.

У сезоні 2005/05 команди зустрічалися в кваліфікації Ліги чемпіонів. Зу сумою двох матчів сильнішими виявились італійці. У донецьку нераадзурі перемогли - 2:0, а вдома розписали нічию - 1:1.

Загалом же, чемпіон України має досить серйозну історію протистоянь з італійцями. Шахтар зіграв 24 поєдинки з представниками апенінського півострову - 7 перемог, 2 нічиї та 15 поразок з різницею м'ячів - 20:49. Востаннє український клуб перетинався з італійцями в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. На груповому етапі підопічні Каштру обмінялися гостьовими звитягами з Аталантою. Найчастіше Шахтар грав проти Роми - 6 матчів. Найбільша поразка - 0:4 (двічі - Рома, Мілан), найбільша перемога - 3:0 (Рома).

Нагадаємо, півфінал Інтер - Шахтар відбудеться сьогодні, 17 серпня о 22:00 в Кельні. Першим же фіналістом стала Севілья, яка перемогла Манчестер Юнайтед. Для севільців цей фінал стане 6! в історії клубу.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн півфіналу.