Доля Конте в Інтері вирішиться після матчу з Шахтарем

Джерело - sport.ua.
У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Незважаючи на те, що Конте виконав завдання і до останнього боровся за Скудетто, закінчивши чемпіонат на 2-му місці з відставанням всього в 1 пункт, у менеджменту складні відносини з тренером.
Президент клубу Стівен Джан прибув до Німеччини, де Інтер зіграє півфінал Ліги Європи проти Шахтаря, щоб за підсумками матчу визначити долю Конте.
Наставник і керівництво клубу розходяться в питаннях трансферної політики.
Раніше, Почеттіно може змінити Конте в Інтері.