Доля Конте в Інтері вирішиться після матчу з Шахтарем

Клуб може розлучитися з досвідченим наставником

У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Незважаючи на те, що Конте виконав завдання і до останнього боровся за Скудетто, закінчивши чемпіонат на 2-му місці з відставанням всього в 1 пункт, у менеджменту складні відносини з тренером.

Президент клубу Стівен Джан прибув до Німеччини, де Інтер зіграє півфінал Ліги Європи проти Шахтаря, щоб за підсумками матчу визначити долю Конте.

Наставник і керівництво клубу розходяться в питаннях трансферної політики.

Раніше, Почеттіно може змінити Конте в Інтері.