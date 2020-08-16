Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників

Колишній гравець гірників - про очікування від півфіналу Ліги Європи

Міланський Інтер у півфіналі Ліги Європи у складі Шахтаря має остерігатися Марлоса та Мораеса.

Про це заявив колишній нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі.

"Шахтар в ідеальній ситуації. В українському чемпіонаті немає особливого тиску, команда може демонструвати себе з найкращого боку. Шахтар може грати безтурботно і показувати свої найкращі якості, в той час як в інших чемпіонатах доводиться адаптуватися до іншого футболу. Стежу за Шахтарем в Європі. Повинен сказати, що на мене особливе враження справляють Марлос і Жуніор Мораес. Інтер повинен остерігатися цих двох.

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Шахтар - це команда, яка йде вперед. Інтер може цим скористатися, але з іншого боку, ми говоримо про молоду команду, яка звикла грати в цю пору року. І Шахтар може використовувати даний фактор, щоб доставити команді Конте проблеми. До того ж Шахтар звик грати без вболівальників", - сказав Лукареллі.

Раніше, Лукареллі очолив італійську Тернану.