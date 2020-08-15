Конте підбирає склад Інтера спеціально під гру з Шахтарем

Наставник суперника готує зміни у складі

Джерело - Чемпіон.

Склад міланського Інтера на півфінальний матч з Шахтарем вважався вже визначений, але все ж можуть бути зміни.

Про це повідомляє Sky Sport.

Але тепер з'ясовується, що з перших хвилин все ж можуть вийти нові футболісти. Йдеться про Крістіана Еріксена і Віктор Мозес.

Крім того, під питанням місце в старті для Дієго Годіна. Не виключено, що замість нього вийде Мілан Шкрініар.

Цілком можливо, що цей новий склад Конте підганяє спеціально під Шахтар. В останніх матчах Інтера з перших хвилин на поле були такі футболісти: Ханданович, Годін, де Врей, Д'Амброзіо, Бастони, Гальярдіні, Янг, Брозович, Барелла, Лукаку і Мартінес. На заміну виходили вищезгадані Еріксен, Мозес і Шкрініар. А також Санчес, але він травмований, так що з "Шахтарем" навряд чи зіграє.

Нагадаємо, 17 серпня Шахтар зіграє з Інтером в півфіналі Ліги Європи.