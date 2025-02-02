Визначився фаворит матчу Україна – Німеччина у кваліфікації Євро-2026

Збірна України проведе поєдинок з національною командою Німеччини в четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитом цього матчу є саме українська команда з коефіцієнтом 1,15. На нічию приймаються ставки 10,00, а поразка оцінюється у 9,80.

Що цікаво, перед першою грою між цими командами, у німців майже не вірили. На їхню перемогу приймали ставки з коефіцієнтом 26,00. Той матч завершився з рахунком 5:3 на користь української національної команди.

Нагадаємо, у першій грі відбіркового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.