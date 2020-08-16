Федорчук: Інтер буде тиснути на найслабше місце Шахтаря

Фахівець - про свої очікування півфіналу Ліги Європи

Навіть підсилення захисту Шахтаря Тарасом Степаненка може не допомогти впоратися з парою форвардів Інтера Лукаку - Мартінес.

Про це заявив фахівець Олег Федорчук.

"Міланці будуть тиснути на найслабше місце Шахтаря - центр захисту. І, відверто кажучи, стає страшно за пару Бондар - Кривцов. Навіть посилення в особі Степаненка, який в останньому матчі виконував функції номінального третього центрального захисника, може не допомогти впоратися з парою форвардів Лукаку - Мартінес.

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Однак і Шахтар своєю чудовою формою може забезпечити неприємності для суперника. Нас чекає захоплююча гра, можливо, найкраща протягом усього турніру в Німеччині ", - сказав Федорчук.

Раніше, Лукареллі заявив, що Шахтар звик грати без вболівальників.