Суперник. Як Інтер дійшов до півфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Інтер потрапив до Ліги Європи з групового етапу Ліги чемпіонів, де фінішував на третьому місці у квартеті з Барселоною і дортмундською Боруссією. В 1/16 фіналу міланці двічі переграли чемпіона Болгарії Лудогорець (2:0 в гостях, 2:1 вдома). Дві наступні стадії Інтер грав уже в форматі одного матчу в Німеччині. У Гельзенкірхені італійці з рахунком 2:0 перемогли Хетафе.

Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Ліга Європи

1/8 фіналу

5 серпня

Інтер - Хетафе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Лукаку, 2:0 - 83 Еріксен

А у чвертьфіналі в Дюссельдорфі здолали Баєр - 2:1.

1/4 фіналу

10 серпня

Інтер - Баєр 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 15 Барелла, 2:0 - 21 Лукаку, 2:1 - 24 Гаверц

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