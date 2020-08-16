Джерело - Чемпіон.

Шахтар до останнього туру зберігав шанси на вихід з групи С у Лізі чемпіонів. Щоб потрапити в плей-оф, потрібно було обіграти в Харкові Аталанту. Замість цього гірники програли 0:3 і залишилися на третьому місці.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар здолав іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів Бенфіку (2:1 вдома, 3:3 в гостях).

Ліга Європи

1/16 фіналу

Перший матч, 20 лютого

Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко

У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи зіграв внічию з Бенфікою.

Нічия 3:3 дозволила Шахтарю вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів.

Ліга Європи

1/16 фіналу

27 лютого

Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік

У наступному раунді чемпіон України двічі обіграв Вольфсбург. Спочатку з рахунком 2:1 в Німеччині, а потім 3:0 в Києві, забивши три м'ячі на останніх хвилинах.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 12 березня

Вольфсбург - Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Мораес, 1:1 - 48 Брукс, 1:2 - 73 Антоніо

А в 1/4 фіналу гірники розгромили Базель (4:1) - в Гельзенкірхені відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік (пенальті) і Додо.

Ліга Європи

1/4 фіналу

11 серпня

Шахтар - Базель 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Мораес, 2:0 - 22 Тайсон, 3:0 - 75 Патрік(П), 4:0 - 88 Додо, 4:1 - 90+2 Ван Вольфсвінкель