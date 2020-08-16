Конте: Клубна структура Шахтаря вміє шукати таланти

Джерело - ФК інтер.
Футболісти Шахтаря будуть чергувати фази високого тиску з фазами нижчого тиску.
Про це заявив наставник Інтера Антоніо Конте.
"Шахтар - команда, сповнена талантів і при зміні тренера. Клубна структура добре завжди підтримувати дуже високий рівень. Я зіткнувся з Шахтарем проти Ювентуса, і вже тоді були такі гравці, як Вілліан, Мхітарян, Луїс Адріано, П'ятов, Срна. Словом, у них завжди були сильні гравці і досі їх є. Вітаючи їх і їхній клуб, що вони знаходять дуже сильні таланти.
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Гірники будуть чергувати фази високого тиску з фазами нижчого тиску, щоб дати супернику поле і грати по контратаці. Вони мають поважну ідентичність і рівень, Кастро зумів переконати навіть талановитих гравців працювати в команді. Мати гравців такої глибини, які потім також грають ретельну оборонну фазу, означає зробити велику роботу", - сказав Конте.
Раніше, Каштру заявляв, що команда цілковито готова до матчу з Інтером.