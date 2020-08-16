Конте: Клубна структура Шахтаря вміє шукати таланти

Футболісти Шахтаря будуть чергувати фази високого тиску з фазами нижчого тиску.

Про це заявив наставник Інтера Антоніо Конте.

"Шахтар - команда, сповнена талантів і при зміні тренера. Клубна структура добре завжди підтримувати дуже високий рівень. Я зіткнувся з Шахтарем проти Ювентуса, і вже тоді були такі гравці, як Вілліан, Мхітарян, Луїс Адріано, П'ятов, Срна. Словом, у них завжди були сильні гравці і досі їх є. Вітаючи їх і їхній клуб, що вони знаходять дуже сильні таланти.