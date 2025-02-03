Баєр здолав Гоффенгайм, Айнтрахт та Вольфсбург не виявили сильнішого у матчі 20 туру Бундесліги

У неділю, 2 лютого, відбулося два матчі німецької Бундесліги.

Айнтрахт та Вольфсбург обмінялися голами та розійшлися миром.

Чинний чемпіон турніру Баєр із Леверкузена вдома переміг Гоффенгайм. "Фармацевти" до 51-ї хвилини забили три голи. Через 10 хвилин Грімальдо отримав червону, але гості в більшості зуміли відквитати лише 1 гол.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

20 тур, 2 лютого

Айнтрахт – Вольфсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Тута (50, авт), 1:1 – Узун (81)

Баєр – Гоффенгайм 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Боніфейс (15), 2:0 – Фрімпонг (19), 3:0 – Шик (51), 3:1 – Орбан (62)

Нагадаємо, вчора Баварія пропустила тричі, але все одно зуміла переграти Гольштайн.