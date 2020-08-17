Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру

Джерело - ТК Футбол.
У футболістів Шахтаря вистачає сил переграти Інтер у півфіналі Ліги Європи.
Про це колишній захисник гірників Резван Рац.
"Дивився матч Севільї з Манчестер Юнайтед (2:1), було цікаво, хто буде суперником Шахтаря у фіналі. Севілья - вже експерт в цьому турнірі. Вони багато разів поспіль вигравали Лігу Європи, вони знають, як себе вести.
Вчора у Манчестер Юнайтед було багато шансів, щоб виграти. Севілья - не найкращий суперник, але до цього Шахтар повинен потрапити до фіналу. Але донеччани дуже сильна команда, яка може обігравати Інтер, хоча це звучить голосно.
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Це моє бажання, але я дивлюся, як виглядає Шахтар наразі, як вони зіграли з Вольфсбургом і Базелем. Звичайно, це команди не рівня Інтера, але Шахтар гідно грає. У них є сили, щоб проходити міланців.
За підбором гравців Шахтар точно не поступається Інтеру, у них футболісти ТОП-рівня. Вони вже довели свої якості, багато хто з них можуть грати в будь-якій команді Європи. Мені подобається, як Шахтар грає як команда", - сказав Рац.
Шахтар зустрінеться з Інтером сьогодні, початок - о 22.00.
Раніше, Лукареллі заявив, що Шахтар звик грати без вболівальників.