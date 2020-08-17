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Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру

Сьогодні 20:10 113 0
Ексгравець гірників поділився очікуваннями від півфіналу Ліги Європи
Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру
#Шахтар, #Рац

Джерело - ТК Футбол.

У футболістів Шахтаря вистачає сил переграти Інтер у півфіналі Ліги Європи.

Про це колишній захисник гірників Резван Рац.

"Дивився матч Севільї з Манчестер Юнайтед (2:1), було цікаво, хто буде суперником Шахтаря у фіналі. Севілья - вже експерт в цьому турнірі. Вони багато разів поспіль вигравали Лігу Європи, вони знають, як себе вести.

Вчора у Манчестер Юнайтед було багато шансів, щоб виграти. Севілья - не найкращий суперник, але до цього Шахтар повинен потрапити до фіналу. Але донеччани дуже сильна команда, яка може обігравати Інтер, хоча це звучить голосно.

Актуально: Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Це моє бажання, але я дивлюся, як виглядає Шахтар наразі, як вони зіграли з Вольфсбургом і Базелем. Звичайно, це команди не рівня Інтера, але Шахтар гідно грає. У них є сили, щоб проходити міланців.

За підбором гравців Шахтар точно не поступається Інтеру, у них футболісти ТОП-рівня. Вони вже довели свої якості, багато хто з них можуть грати в будь-якій команді Європи. Мені подобається, як Шахтар грає як команда", - сказав Рац. 

Шахтар зустрінеться з Інтером сьогодні, початок - о 22.00. 

Раніше, Лукареллі заявив, що Шахтар звик грати без вболівальників.

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