Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру

У футболістів Шахтаря вистачає сил переграти Інтер у півфіналі Ліги Європи.

Про це колишній захисник гірників Резван Рац.

"Дивився матч Севільї з Манчестер Юнайтед (2:1), було цікаво, хто буде суперником Шахтаря у фіналі. Севілья - вже експерт в цьому турнірі. Вони багато разів поспіль вигравали Лігу Європи, вони знають, як себе вести.

Вчора у Манчестер Юнайтед було багато шансів, щоб виграти. Севілья - не найкращий суперник, але до цього Шахтар повинен потрапити до фіналу. Але донеччани дуже сильна команда, яка може обігравати Інтер, хоча це звучить голосно.