 Кубок мира по биатлону 2019/20: расписание, результаты, онлайн трансляции | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Сьогодні 16:38 55983 2
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.

НОВИНИ БІАТЛОНУ

30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.

Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в шведському містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.

Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20

1-й етап Кубка світу. Естерсунд, Швеція
(30 листопада - 8 грудня)

30.11.2019 14:10. Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

30.11.2019 16:00. Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15

01.12.2019 13:30. Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу

01.12.2019 16:30. Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу

04.12.2019 17:15. Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20

05.12.2019 17:20. Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу 

07.12.2019 18:30. Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу 

08.12.2019 16:30.  Збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті на Кубку світу

 

2-й етап Кубка світу. Гохфільцен, Австрія
(13 - 15 грудня)

13.12.2019 12:30. Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу 

13.12.2019 15:20. Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу 

14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки

14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

15.12.2019 13:00. Семеренко посіла 14 місце, Підгрушна - 15 у персьюті на Кубку світу

15.12.2019 15:00. Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу

 

3-й етап Кубка світу. Ансі – Ле Гран Борнан, Франція
(19 - 22 грудня)

19.12.2019 15:15. Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу 

20.12.2019 15:15. Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу 

21.12.2019 14:00. Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й 

21.12.2019 16:00. Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу 

22.12.2019 13:10.  Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23 

22.12.2019 15:15. Екгофф виграла мас-старт, Підгрушна - 19 

 

4-й етап Кубка світу. Обергоф, Німеччина
(9 - 12 січня)

09.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу

10.01.2020 15:30. Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу

11.01.2020 13:00.  Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

11.01.2020 15:15. Норвегія виграла чоловічу естафету, Україна лише десята

12.01.2020 13:45.  Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу

12.01.2020 15:30.  Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу

 

5-й етап Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина
(15 - 19 січня)

15.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

16.01.2020 15:30. Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

17.01.2020 15:30.  Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

18.01.2020 15:15. Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу

19.01.2020 13:15. Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдингу

19.01.2020 15:30.  Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала 

 

6-й етап Кубка світу. Поклюка, Словенія
(23 - 26 січня)

23.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

24.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

25.01.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

25.01.2020 16:00. Змішана естафета

26.01.2020 13:15. Мас-старт, 15 км, чоловіки

26.01.2020 16:00. Мас-старт, 12.5 км, жінки

 

Чемпіонат світу. Антгольц-Антерсельва, Італія
(13 - 23 лютого)

13.02.2020 15:45. Змішана естафета

14.02.2020 15:45. Спринт, 7.5 км, жінки

15.02.2020 15:45. Спринт, 10 км, чоловіки

16.02.2020 14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

16.02.2020 16:15. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

18.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

20.02.2020 16:15. Одиночна змішана естафета

22.02.2020 12:45. Естафета, 4х6 км, жінки

22.02.2020 15:45. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

23.02.2020 13:30. Мас-старт, 12.5 км, жінки

23.02.2020 16:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

7-й етап Кубка світу. Нове Мєсто, Чехія
(5 - 8 березня)

05.03.2020 18:35. Спринт, 7.5 км, жінки

06.03.2020 18:30. Спринт, 10 км, чоловіки

07.03.2020 15:00. Естафета, 4х6 км, жінки

07.03.2020 18:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

8-й етап Кубка світу. Контіолахті, Фінляндія
(12 - 15 березня)

12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки

13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки

14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

15.03.2020 16:15. Змішана естафета

 

9-й етап Кубка світу. Голменколлен, Норвегія
(20 - 22 березня)

20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки

20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки

21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

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