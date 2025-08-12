Другий найдорожчий українець в історії: ПСЖ оголосив про трансфер Забарного

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний став гравцем Парі Сен-Жермен.

Про це повідомила пресслужба команди, що є чинним володарем Ліги чемпіонів УЄФА.

Забарний прибув у Париж разом з дружиною Ангеліною. У столиці Франції відбувся медогляд футболіста та фіналізація угоди про трансфер.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Контракт українського гравця з паризьким клубом розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt. Виступатиме гравець у новій команді під 6 номером.

Таким чином перехід Забарного став другим найдорожчим серед українських футболістів. На першому місці залишається Михайло Мудрик, за якого у 2023 році Челсі заплатив 70 млн євро.

Водночас комбінована вартість усіх переходів Іллі в професійній кар'єрі складає вже 85,7 млн євро, що робить його найбільш коштовним футболістом в історії українського футболу.

Нагадаємо, що 22-річний киянин перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів за Борнмут у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що 20% від переходу захисника може отримати київське Динамо. Якщо цей пункт у трансферній угоді відповідає дійсності, то чинний чемпіон України заробив на переході Забарного приблизно 12,6 млн євро.

Зазначимо, що на акаунт Забарного у соцмережах вже встиг підписатися зірковий нападник ПСЖ Усман Дембеле.