Доведеться грати разом: росіянин Сафонов відмовився покидати ПСЖ

Російський воротар Матвєй Сафонов відмовився покидати французький ПСЖ та хоче продовжувати конкурувати за місце у складі.

Про це повідомляє L'Équipe.

Керівництво гранда європейського футболу намагалося позбутися росіянина у це трансферне вікно. Команда вже підписала іншого голкіпера Люку Шевальє, проте Сафонов заявив, що йому комфортно в ПСЖ і він хоче лишитися.

Попри це, варіант його відходу влітку залишається можливим. Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ обіцяло продати Сафонова задля переходу українського захисника Іллі Забарного.

Нагадаємо, напередодні Забарний успішно пройшов медогляд у паризькому клубі та поставив підпис під контрактом. Офіційне оголошення про трансфер українського захисника очікується найближчим часом.

До Парижу Забарний прибув увечері 10 серпня. Борнмут отримає за свого футболіста 63 мільйони євро, а ще три можуть бути сплачені як бонуси. Українець перейшов у англійський клуб в січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро, кияни отримають 20% від суми трансферу.

Раніше повідомлялося про те, що Забарний не зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема 13 серпня.