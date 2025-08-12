Ганьба на Кіпрі: Динамо примудрилося вдруге програти Пафосу та вилетіти з Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 серпня, відбувся матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26, у якому кіпрський Пафос приймав українське Динамо.

Після того, як кияни зазнали несподіваної поразки (0:1) у першому поєдинку, вони готували (за словами деяких представників команди) своїх фанатів до "зовсім іншої гри".

І можна сказати, що вони не збрехали, адже столичний колектив зіграв навіть ще гірше, ніж минулого тижня. За великим рахунком, доля протистояння вирішилася вже на другій хвилині поєдинку, коли Міслав Оршич вразив ворота Руслана Нещерета.

У господарів поля пройшло закидання за спини захисників, згодом м'яч опинився у Муамера Танковича, чий удар був заблокований. Але швед віддав поперечну передачу на Оршича, якому залишалося тільки не промазати по порожніх воротах.

Цілком можливо, що Пафос зробив те, на що налаштовувалося Динамо. І тепер на команду Олександра Шовковського чинився ще більший тиск, із яким вони не впоралися.

Гра проходила за таким сценарієм, що кіпріоти були ближчими до свого другого голу, ніж українці до свого першого. Все дійшло до того, що захист чемпіона України сам привозив небезпечні моменти на свої ворота. І тільки сейви Нещерета та не найкращий рівень суперника зберігали шанси Динамо відігратися.

Другого та вирішального удару київська команда зазнала на старті другого тайму. Оршич навісив на дальню штангу, а Жуан Коррея ударом у падінні подвоїв перевагу Пафоса.

Це був не нокдаун, а нокаут. Суперник продовжував атакувати ворота Нещерета, і тільки дивом рахунок не став розгромним. Шовковський визнав капітуляцію за 15 хвилин до кінця зустрічі, коли він випустив на поле Назара Волошина та Матвія Пономаренка.

Фінальний свисток арбітра зафіксував другу поразку Динамо, цього разу із рахунком 0:2. Цей свисток також ознаменував виліт киян з Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів-2025/26 – кваліфікація

Третій раунд, матч-відповідь, 12 серпня

Пафос (Кіпр) – Динамо (Україна) 2:0 (1:0)

Пафос переміг за сумою двох матчів 3:0

Голи: 1:0 – 2 Оршич, 2:0 – 55 Коррея.

Пафос: Михаїл – Коррея (67 Жажа), Гольдар, Лукассен, Пілеас (85 Сема) – Танкович (60 Сілва), Шуньїч, Пепе – Оршич (85 Ланга), Драгомір (67 Кіна), Бруну.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов (65 Біловар), Михавко, Дубінчак (46 Вівчаренко) – Буяльський (60 Герреро), Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат (78 Волошин), Кабаєв (78 Пономаренко).

Попередження: Кіна – Ванат.

Вилетівши з Ліги чемпіонів, Динамо продовжить свої виступи у Лізі Європи. Там "біло-сині" зіграють з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) у раунді плейоф за право стати учасником етапу ліги.