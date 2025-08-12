Українська правда
Італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх

Руслан Травкін — 12 серпня 2025, 13:40
Маттіа Дебертоліс
Італійський спортсмен-орієнтувальник Маттіа Дебертоліс помер після втрати свідомості на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

29-річного Дебертоліса знайшли непритомним під час змагань з чоловічого орієнтування на середні дистанції у п'ятницю, 8 серпня. Сьогодні, 12 серпня, його серце перестало битися.

Його смерть була підтверджена у спільній заяві Міжнародної асоціації всесвітніх ігор (IWGA), Місцевого оргкомітету (LOC) Всесвітніх ігор 2025 року в Ченду та Міжнародної федерації спортивного орієнтування (IOF).

"Я не можу адекватно описати словами незбагненну глибину смутку через цю трагічну втрату життя", – сказав президент IOF Том Холлоуелл.

Дебертоліс у дитинстві був завзятим лижником та футболістом, але також займався спортивним орієнтуванням на довгі дистанції.

Він також був інженером-будівельником, навчався на докторантурі в університеті Стокгольма, де жив і був членом клубу спортивного орієнтування IFK Lidingö.

Нагадаємо, Японська боксерська комісія (JBC) розпочала розслідування смерті двох бійців, які сталися 2 серпня в Токіо в рамках одного боксерського турніру.

