Забарний у ПСЖ: конкуренція з легендою, вирок Сафонову і 10 млн євро для Динамо

Ілля Забарний перейшов із Борнмута до Парі Сен-Жермен за 63 млн євро. Це найбільший літній трансфер чинних переможців Ліги чемпіонів.

Чим українець так підкорив Луїса Енріке? Чому так багато грошей? Які умови контракту і на що розраховувати уболівальникам?

Чемпіон у цьому матеріалі розкриває усі важливі нюанси переходу українця на новий рівень.

***

Як все було?

Переговори ПСЖ та Борнмута щодо Іллі Забарного нагадували покер.

Цілих два місяці вони торгувалися, робили "останню пропозицію", а тоді поверталися до розмови ще і ще.

Борнмут хотів 70 млн євро і не скидав ціну. Трохи раніше "Вишні" продали центрбека Діна Гейсена до Реала за 50 млн і лівого захисника Мілоша Керкеза – до Ліверпуля за 35 млн. Їм не було потреби спішити.

У свою чергу ПСЖ після тріумфу в Лізі чемпіонів бачив себе непереможним і робив ставку на бажання самого гравця приєднатися.

Спрацювало це лише частково.

This is a world class tackle and it’s what we’ve come to expect from Zabs #afcb pic.twitter.com/I6fd311Ahp — Colin (@ColinJByrne) December 17, 2024

Забарний дійсно погодив 5-річний контракт з ПСЖ ще у травні, а у червні, перебуваючи зі збірною України в Торонто, пройшов для парижан медогляд у клініці Aspetar.

Також він проявив лояльність до Парижа у липні, навіть не розпочавши переговори з Ньюкаслом та Тоттенгемом на тлі їхнього інтересу.

Разом з тим, тиснути на Борнмут Забарний не став – тому-то все й затягнулося.

Лише в суботу, 9 серпня, угода була готова.

ПСЖ заплатить за Забарного 60 млн, а також 3 млн платежів солідарності, плюс ще 3 млн прописані як можливі бонуси. З них 1,5 млн Борнмут отримає, якщо Ілля в Парижі стане чемпіоном Франції, і ще 1,5 млн – якщо виграє з ПСЖ Лігу чемпіонів у найближчі 5 років.

Сам Забарний зароблятиме 4,5 млн євро на рік чистими.

New Zabarnyi chant soft launch



‘Ain’t nobody like Zabarnyi, makes me happy, makes me feel this way’



🇺🇦🇳🇿 pic.twitter.com/peq0chrnfQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 10, 2025

"Ненавиджу серпень", – каже тренер "Вишень" Андоні Іраола, а от всі інші, здається, задоволені.

Що отримає Динамо?

Гарний куш.

За даними Transfermarkt, у січні 2023-го кияни продали Забарного Борнмуту за 22,8 млн та таємничий відсоток від наступного перепродажу.

Журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський стверджує:

"Йдеться не про п'яту частину від загальної суми трансферу Забарного в ПСЖ. Ідеться про різницю. Різницю між сумою, яку Борнмут отримає від ПСЖ мінус ті гроші, які Борнмут сплатив вже Динамо".

За цією гіпотезою беремо 60 млн, віднімаємо від них 22,8, а тоді ділимо на 5 – і отримуємо 7,44 млн євро.

Крім того, є ще 3 млн євро платежів солідарності – це такий механізм ФІФА, який гарантує 5% від кожного трансферу клубам, де гравець виступав з 12 до 23 років. У випадку із Забарним її теж розділять між Динамо та Борнмутом, куди він переїхав у 20 років.

Якщо все додати, вийде, що кияни отримають від щедрот ПСЖ до 10 млн євро.

Чим особливий Забарний?

У його грі нема прогалин. Він виконує всі елементи захисту на топрівні.

Також Ілля молодий, амбітний, не мав серйозних травм і веде зразковий спосіб життя професійного атлета.

І він дитя свого часу.

Ось теплова мапа Забарного в АПЛ-2024/25 – він грає у полі високо й широко. В часи Япа Стама й Тоні Адамса це повважали б дурістю, але сьогодні саме так діють гранди. Вони пресингують на чужій половині, а лінію захисту піднімають до центрального кола.

Теплова мапа Забарного в Борнмуті, breakingthelines.com

Забарний крутий біля власних воріт. Його корпус, фактура, відчуття позиції вилилися у 4,56 вибитих м'яча із небезпечних зон за 90 хвилин у Борнмуті. Для контексту, найкращий за цим компонентом у ПСЖ Вілліан Пачо має 3,2.

Показники українця за підкатами (1,44/90 хвилин), перехопленнями (1,0), заблокованими ударами (1,28) видають у ньому дуже збалансованого захисника.

2,11 виграних верхових дуелей за матч – це більше, ніж у середнього стопера в АПЛ.

На м'ячі Забарний спокійний, володіє різними пасами, хоча останнім часом діяв у Борнмуті консервативно через наявність поруч проактивного Діна Гейсена, що відібрав у Іллі лаври глибинного плеймейкера. Тренера Андоні Іраолу це влаштувало, та й українця, здається, теж.

Він легко адаптувався до ролі "страхувальника" Гейсена і виконував по 48 передач за гру, з яких тільки 3,83 йшли на загострення.

Статистика виступів Забарного в Борнмуті, lamdarhri.substack.com

При цьому Борнмут загалом грав так агресивно у пресингу, що "страхувальник" Забарний часто діяв вище в полі за інших захисників АПЛ.

Важливий факт: за 2,5 року в Англії Ілля пережив лише один помітний спад – це було минулою весною, але торкнулося не лише українця, а й увесь Борнмут, що "наївся" агресивним стилем Іраоли. Реакція Забарного на ту кризу була ветеранською:

"Останні кілька тижнів ми нічого не заслуговували. Нам треба бути більш зосередженими. У нас був час попрацювати над деталями і довести всім, включно з собою, що ми можемо знову перемагати".

Тренери цінують такий підхід, а роздягальня поважає. З таких гравців часто виростають гарні капітани.

Хто стане конкурентом Іллі в Парижі?

Якраз капітан, і це трохи тривожно.

31-річний Маркіньйос – легенда ПСЖ. Він його рекордсмен за матчами (491 гра, 41 гол) та трофеями; перший і єдиний в історії десятиразовий чемпіон Франції.

Навесні ходили чутки, що бразилець збирається в одну з пенсіонерських ліг, проте перемога в ЛЧ змусила його передумати. До всього, він набрав ідеальну форму під керівництвом Луїса Енріке, чого з Маркіньйосом не траплялося вже давно.

Хтозна, може, трансфер Забарного вирішив один-єдиний матч – 0:3 від Челсі у фіналі клубного чемпіонату світу, де захист ПСЖ ніби розчинився.

Насер Аль-Хелаїфі такого не любить. Його обличчя після поразок давно стало мемом.

Також у центрі оборони Парижа є Лукас Бералдо, якому шукають клуб, та Преснель Кімпембе, що не тренувався 2 роки через розрив ахіла, і лише числиться в ПСЖ, а не грає. Забарному вони не конкуренти.

Варіант із переходом на позицію лівого центрального та змагання там із Вілліаном Пачо дуже малоймовірний, у нього не вірить навіть L'Equipe.

Так що лишається один Маркіньйос із контрактом до 2028 року.

Із позитиву для Іллі – бразилець у двох останніх сезонах пропустив через травми 85 днів. Він не молодіє, втрачає швидкість і при цьому має 4-й найбільший оклад в команді – 13,45 млн в рік. Якщо регрес продовжиться – його без вагань "попросять".

А що з росіянином Сафоновим?

От, власне, Сафонова вже "попросили".

У ПСЖ він запам'ятався хіба комічним пропущеним від Баварії; на такому рівні цього виявилось достатньо.

Відомо, що директор парижан Луїш Кампуш зараз пропонує Матвєя усім підряд, але бажаючих не видно. 20 млн євро – багатенько для Зєніта й Спартака, а Галатасарай націлився насамперед на Едерсона з Ман Сіті.

Ситуацію ще ускладнює конфлікт ПСЖ із Джиджи Доннаруммою, який не хоче продовжувати контракт на умовах клубу і ризикує провести сезон в дублі.

На його місце парижани вже купили Люку Шевальє із Лілля за 40 млн, але хто тоді буде резервним кіпером? Для Сафонова це єдиний шанс залишитись.

Російська преса коментує можливі виступи Матвєя й Іллі за ПСЖ в дусі пропаганди про "адіннарот". Журналіст Максім Плохіх в коментарі для L'Equipe заявив:

"Наша громадськість зрозуміє, що це два професіонали, які займаються своїм ділом. Спорт не має бути політичним питанням. Нещодавно вже були російські та українські спортсмени, які добре спілкувалися, і тут це не викликало дискусій".

З нашого боку, ясно, виглядає інакше.

Ми небезпідставно та з нетерпінням чекаємо, поки Сафонов повернеться туди, звідки приїхав рік тому невідомо за які заслуги.

Епілог

Трансфер до ПСЖ цементує Забарного у статусі головної футбольної зірки України.

У Циганкова, Довбика, Зінченка, Мудрика наразі проблеми, тож успіх Іллі ще й дуже вчасний. Він нагадує світу, що іноді українці теж добре грають в цю гру.

Мабуть, чесна ціна Забарного все ж трохи нижча, але коли за гравцем приходять катарські шейхи – який клуб відмовиться від спокуси заробити "зайві" 10-20 млн? От і Борнмут не засуджуємо.

Ну, а щодо майбутнього Іллі, то воно в його руках. Головне, що слід пам'ятати: увага до ПСЖ у Франції захмарна, як до Реала чи Барси в Іспанії. Можна виграти 10 матчів поспіль, а тоді зіграти внічию з Нантом – і зранку преса напише про кризу і кінець циклу. Ба більше, Аль-Хелаїфі у це повірить і кинеться шукати винних.

Тому краще не підставлятися; в усьому слухати дуже авторитарного Енріке; вчити мову, що розчулює французів, – і цього вистачить для першої глави в потенційно товстому романі.