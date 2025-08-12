Пафос – Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН

У вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 проти кіпрського Пафоса.

Поєдинок відбудеться в кіпрському Лімассолі на стадіоні "Лімасол Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

8' Динамо намагається створити небезпеку, роблячи подачі в штрафний майданчик, однак поки безрезультатно. 5' Гольдар після подачі з кутового від Оршича головою замкнув біля ближньої стійки, але м’яч пройшов повз дальню штангу. 2' Гол! Динамо пропускає. Нещерет невдало вийшов на перехоплення на лівому краю штрафного майданчика, після чого Танкович, вдруге опинившись з м’ячем, з гострого кута відпасував на дальню штангу під удар Оршичу, який завершував у порожні ворота. 1' Матч розпочався! Стартові склади Пафос: Майкл – Коррея, Голдар, Луккассен, Пілеас, Танкович, Суньїч, Пепе, Оршич, Бруно, Драгомір Динамо Київ: Нещерет – Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Нагадаємо, в першому поєдинку підопічні Шовковського поступилися Пафосу з рахунком 0:1.

У разі перемоги над Пафосом, Динамо зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем пари Лех – Црвена Звезда.

У разі поразки кияни вирушать до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють із переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).