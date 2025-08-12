Пафос – Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН
У вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 проти кіпрського Пафоса.
Поєдинок відбудеться в кіпрському Лімассолі на стадіоні "Лімасол Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.
Матч розпочався!
Стартові склади
Пафос: Майкл – Коррея, Голдар, Луккассен, Пілеас, Танкович, Суньїч, Пепе, Оршич, Бруно, Драгомір
Динамо Київ: Нещерет – Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат
Нагадаємо, в першому поєдинку підопічні Шовковського поступилися Пафосу з рахунком 0:1.
У разі перемоги над Пафосом, Динамо зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем пари Лех – Црвена Звезда.
У разі поразки кияни вирушать до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють із переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).