 Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ | Блоги | Champion.com.ua
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Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Сьогодні 09:48 Valeriy Ruchka 7191 2
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
#коронавірус

Джерело - Чемпіон.

У світі все більше людей інфікуються коронавірусом. Ми вирішили зробити добірку спортсменів які уже захворіли. 

Футбол

23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Ганновер офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані.

У трьох гравців англійського Лестера виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.

Сампдорія повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. 

Виявили коронавірус і в головного тренера Арсенала Мікеля Артети

19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой.

Одразу в чотирьох гравців Сампдорії - Омара Коллі, Альбіна Екдаля, Антоніно ла Гумін, Мортен Торсбі і доктора команди Амедео Балдарі результати тестів на COVID-19 дали позитивний результат.

Німецький захисник Падерборна Лука Кіліан заразився коронавірусом.

Легендарного Дієго Марадону ізолювали через підозру на коронавірус.

Захисник Валенсії Есекьель Гарай заразився коронавірусом.

Нападник іспанського Ельче Жонатас заразився коронавірусом.

Хворобу виявили у французького півзахисника Ювентусу Блеза Матюїді.

У гравця німецької Герти виявили коронавірус. Поки прізвища футболіста не називають.

У півзахисника Верони Маттіа Дзакканьї був виявлений коронавірус.

Еспаньйол оголосив про шість випадків зараження коронавірусом. Їх прізвища не відомі.

У Фіорентині 10 працівників захворіли на коронавірус, у Сампдорії - 15.

Півзахисник Шаньдунь Лунен Маруан Феллаїні захворів на коронавірус.

Колишній президент клубу Перголеттезе, що виступає в серії С, Андреа Мікелі помер від коронавірусу.

Гравець Віченци Андреа Сараніті заразився коронавірусом.

У воротаря Аталанти Марко Спортьєлло виявлений коронавірус.

У гравців Портсмута діагностували у Джеймса Болтона, Енді Кеннона, Росса Маккрорі, Хаджі Многа і Шона Раггетта.

У трьох гравців Лілля є симптоми коронавірусу.

Баскетбол

У гравця баскетбольного клубу Реал Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Гравці команди НБА Юти Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом.

Партнер українця Святослава Михайлюка по Детройту Крістіан Вуд заражений коронавірусом.

Чотири гравці Брукліна захворіли на коронавірус. Їх прізвища не називають.

У нападника Брукліна Кевіна Дюранта виявлено коронавірус.

Перший гей в НБА захворів коронавірусом.

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