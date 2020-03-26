Гравець Жирони захворів на коронавірус

У гравця з'явилися перші симптоми вірусу

Джерело - Чемпіон.

Футболіст іспанської Жирони заразився небезпечною хворобою.

Про це повідомляє клубна прес-служба.

У гравця з'явилися перші симптоми вірусу, після чого був проведений тест. Його ім'я не повідомляється.

El Girona FC confirma que un jugador professional del club ha donat positiu en el test de detecció de la Covid-19, després d'haver manifestat símptomes compatibles amb el quadre clínic del virus.



Des del Girona FC li desitgem una ràpida recuperació.#GuanyaremAlCovid19 pic.twitter.com/f6ZZDdE3ci — Girona FC (@GironaFC) March 25, 2020

Раніше, експрезидент Реала потрапив до реанімації з ознаками коронавірусу.

Нагадаємо, минулої суботи від тієї ж хвороби помер президент мадридського Реала з 1995 по 2000 роки Лоренцо Санс.