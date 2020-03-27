Гравець збірної України перехворів коронавірусом

Форвард іспанської баскетбольної команди Фуенлабрада і збірної України В'ячеслав Бобров перехворів на коронавірус.

Про це заявив сам спортсмен.

"Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус. Зараз я ще перебуваю в лікарні тому, що крім коронавірусу у мене ще і одностороння пневмонія. Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше тому, що це може статися з кожним.

Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас всього лише перевірили температуру при виході з літака.

На другий день майже вночі у мене піднялася температура до 38,5. Я випив жарознижувальне. Ближче до вечора п'ятниці, у мене знову повернулася температура 38,4. Мене привезли в Олександрівську лікарню в центрі міста. На третій день в лікарні, мені почали колоти антибіотики. Плюс моя дівчина передала список медикаментів, яких не вистачає на всіх. Тому доводиться чекати, коли доставлять потрібні препарати.

У понеділок на цьому тижні, у мене взяли ще 2 тесту. Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, то він показав, що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус! Зараз лікування спрямоване на пневмонію. Тепер мені залишається чекати, коли я перестану бути носієм і зможу повернутися додому", - зазначив Бобров.