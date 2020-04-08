В Італії від коронавірусу помер чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад

Сабіа помер у віці 56 років

Джерело - Еспресо.

Після двох тижнів боротьби з коронавірусом італійський колишній легкоатлет Донато Сабіа помер у лікарні.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Жертвою коронавірусу 56-річний спортсмен міг стати після контактів зі своїм батьком, який кілька днів також помер від коронавірусу.

У 80-х Донато Сабіа був одним з найкращих італійських легкоатлетів в бігу на 800 метрів. Він неодноразово вигравав чемпіонат Італії, перемагав на чемпіонаті Європи в закритих приміщеннях, а в 1984 році на Олімпіаді в Лос-Анджелесі посів п'яте місце, програвши бронзовому призеру Ерлу Джонсу всього 0,7 секунди.

Нагадаємо, визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році.