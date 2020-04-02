 У головного тренера збірної Росії виявили коронавірус | Гімнастика | Champion.com.ua
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У головного тренера збірної Росії виявили коронавірус

Сьогодні 18:54 941 0
Тренер збірної зі спортивної гімнастики захворів на коронавірус
У головного тренера збірної Росії виявили коронавірус
#Росія, #коронавірус

Джерело - championat.com.

Коронавірус на базі в Новогорську був виявлений у 77-річного головного тренера збірної Росії зі спортивної гімнастики Андрія Родіоненка і одного з членів команди. 

Про це заявила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

"На другий день прийшли з Федерального медико-біологічного агентства, провели збори, не отримавши результатів тестування. Збори проходили в присутності міністра спорту, який пояснив, як себе потрібно вести, які документи потрібно підписати. А потім прийшли аналізи, і з'ясувалося, що в одного хлопчика 2001 року народження позитивний тест на коронавірус, а також у головного тренера збірної зі спортивної гімнастики.

У цьому приміщенні знаходилися осторонь - наші діти не контактують ні з ким. Решта сиділи поруч, без масок, і я вважаю, це, м'яко кажучи, неправильно. Потім ми знову пішли в свою будівлю, там немає жодного стороннього - там же живуть і наші кухарі, ніхто не виходить за територію, нам запропонували поїхати, але я категорично сказала - я своїх дітей в цю "геєну вогненну" не відпущу, вони будуть сидіти закритими і будуть тренуватися. І що зараз ще важливіше - це карантин, ми будемо знаходитися тут до останньої хвилини, поки карантин не зніматимуть", - сказала Вінер-Усманова.

Раніше, коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком.

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