У гравця Верони виявлений коронавірус

Джерело - sport.ua.
У півзахисника клубу італійської Серії А Верона Маттіа Дзакканьї був виявлений коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Дзакканьї відчуває себе добре, хоча в останні кілька днів у нього була підвищена температура.
Гравець, як і вся інша команда, залишаться на карантині як мінімум до 25 березня. Інших гравців Верони продовжать обстежувати на предмет можливого зараження.
Це перший випадок коронавірусу в Вероні. Раніше хвороба була виявлена у Блеза Матюїді з Ювентуса.
Нагадаємо, клуби Серії А не хочуть виплачувати зарплату під час зупинки сезону.