У гравця Верони виявлений коронавірус

Хворобу виявили у хавбека Дзакканьї

У півзахисника клубу італійської Серії А Верона Маттіа Дзакканьї був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дзакканьї відчуває себе добре, хоча в останні кілька днів у нього була підвищена температура.

Гравець, як і вся інша команда, залишаться на карантині як мінімум до 25 березня. Інших гравців Верони продовжать обстежувати на предмет можливого зараження.

Це перший випадок коронавірусу в Вероні. Раніше хвороба була виявлена ​​у Блеза Матюїді з Ювентуса.

Нагадаємо, клуби Серії А не хочуть виплачувати зарплату під час зупинки сезону.