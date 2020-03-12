Захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус

Джерело - sport.ua.
У 25-річного італійського захисника Ювентуса Даніеле Ругані діагностовано зараження коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У поточному сезоні Ругані провів за Ювентус 7 матчів у всіх турнірах. Контракт футболіста з туринським клубом розрахований до літа 2024-го року.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентусу протистоїть французький Ліон. Матч-відповідь запланований у вівторок, 17-го березня.
Нагадаємо, Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів.