Захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус

Футболіст ізольований відповідно до закону

У 25-річного італійського захисника Ювентуса Даніеле Ругані діагностовано зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У поточному сезоні Ругані провів за Ювентус 7 матчів у всіх турнірах. Контракт футболіста з туринським клубом розрахований до літа 2024-го року.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентусу протистоїть французький Ліон. Матч-відповідь запланований у вівторок, 17-го березня.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів.