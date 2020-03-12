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Захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус

Сьогодні 08:24 837 0
Футболіст ізольований відповідно до закону
Захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус
#Ругані, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

У 25-річного італійського захисника Ювентуса Даніеле Ругані діагностовано зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У поточному сезоні Ругані провів за Ювентус 7 матчів у всіх турнірах. Контракт футболіста з туринським клубом розрахований до літа 2024-го року.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентусу протистоїть французький Ліон. Матч-відповідь запланований у вівторок, 17-го березня.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів.

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