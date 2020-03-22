37-річний колишній президент італійського клубу помер від коронавірусу

Мікелі раніше був президентом клубу серії С

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент клубу італійського клубу Перголеттезе, що виступає в серії С, Андреа Мікелі помер.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причиною смерті став коронавірус. Йому було 37 років.

При Мікелі клуб виграв серію D і повернув собі професійний статус. Після цього функціонер покинув Перголеттезе. Раніше він також був президентом клубу Піццігеттоне.

За останніми даними, в світі коронавірус підтверджений у 307 297 осіб. Померлих - 13049, видужали - 92 382. У Росії на цей час 306 випадків зараження, одна людина померла. Основні осередки зараження: Китай, Італія, США, Іспанія, Німеччина.

Нагадаємо, два працівника Аталанти загинули від коронавірусу.