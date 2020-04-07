Колишній захисник збірної Швейцарії помер від коронавірусу

Шапп помер у віці 79 років

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник збірної Швейцарії Роджер Шапп помер від коронавірусу у віці 79 років.

Про це повідомляє IIHF.

Шапп знаходився в лікарні з 20 по 24 березня, після чого був відпущений додому. 1 квітня йому стало гірше, він був поміщений в реанімацію і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Шапп зіграв 101 матч за збірну Швейцарії з хокею. Він брав участь в Олімпіаді-1964 і в трьох чемпіонатах світу.

Раніше, від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу.