 Суперник українського боксера захворів коронавірусом | Бокс | Champion.com.ua
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Суперник українського боксера захворів коронавірусом

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Черговий спортсмен захворів коронавірусом
Суперник українського боксера захворів коронавірусом
#Коронавірус

Джерело - isport.ua.

Хорватський важковаговик Тоні Філіпі захворів коронавірусів.

Про це повідомляє InsidetheGames.

Боксер брав участь в ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри-2020 року, який відбувався у Лондоні. У поєдинку 1/16 фіналу, який відбувся 15 березня, Філіпі проводив бій проти українця Олега Горскова.

Тоді хорват поступився роздільним рішенням суддів, після чого покинув змагання. Через деякий час він пройшов тест на коронавірус, який дав позитивний результат.

Нагадаємо, українці виграли п'ять боїв на турнірі в Лондоні.

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