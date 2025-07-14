Мої наміри були чіткі, – Енріке пояснив сутичку після фіналу Клубного чемпіонату світу

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке пояснив свої дії після фінального матчу Клубного чемпіонату світу, де його команда поступилася Челсі з рахунком 3:0, після чого почалася сутичка.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.

"Мої наміри були чіткими. Я підбіг, щоб розборонити гравців. Я не хотів, щоб ситуація погіршилася. Я бачив Мареску. Я бачив, що він штовхнув інших, і нам довелося розборонити всіх гравців, але я не знаю, звідки взялася ця напруга. Але це ситуація, якої ми всі повинні уникати, це само собою зрозуміло", – заявив Енріке.

Luis Enquire adds: “I had seen Maresca. I saw he had pushed others and we had to separate all the players and I do not know where that pressure came from. But this is a situation we must all avoid, that goes without saying." https://t.co/Au7FPJLsme — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2025

Нагадаємо, що французький клуб провів чи не найгірший матч за рік, зазнавши розгромної поразки від "синіх" із рахунком 0:3. І те, що відбувалося далі, складно пояснити без подробиць.

У трансляції встигли показати те, як на полі розпочалася сутичка за участі гравців обох команд, до яких доєднався Енріке. Іспанський фахівець хотів з'ясувати стосунки із форвардом Челсі Жоау Педру, який став автором одного з голів у поєдинку.

Камери показали, як Енріке схопив футболіста за горло. Після контакту з іспанським тренером Педру впав на газон, схопившись за обличчя.

На щастя, конфлікт не розгорівся і це не призвело до масової бійки. Цьому в тому числі посприяв наставник "пенсіонерів" Енцо Мареска, який відштовхнув декількох своїх підопічних.