Усик проти дерев: український чемпіон потрапив у незручну ситуацію під час прогулянки Лондоном

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик потрапив у доволі незручну ситуацію під час поїздки на автобусі Лондоном. Українцю довелося у прямому сенсі ухилятися!

Гордість українського спорту прибула сьогодні у серце Великобританії у межах підготовки до другого бою з Даніелем Дюбуа, і його одразу забрали на екскурсію.

Усика прокатили лондонськими вулицями на аутентичному двоповерховому автобусі, але у цієї ідеї була одна проблема – гілки дерев, які лізли в обличчя чемпіону.

Олександр показував свої боксерські скіли, ухиляючись від дерев як тільки можна, що стало хітом у соцмережах. Навіть під час звичайної прогулянки довелося працювати головою і тілом.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".

Перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон разом з відомим британським підприємцем Річардом Бренсоном представив відтворену мозаїку "Боривітер".