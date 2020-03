Одноклубник Михайлюка здав позитивний тест на коронавірус

Центровий Детройта Крістіан Вуд заражений коронавірусом.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чарану.

У гравця немає симптомів хвороби і він відчуває себе добре, але тест виявився позитивним.

Вуд - вже третій гравець НБА, у якого виявили COVID-19. Раніше такий же діагноз поставили гравцям Юти Руді Гоберу і Доновану Митчеллу.

До слова 8 березня Вуд в матчі проти Юти понад 10 хвилин щільно грав з Гобером, а до цього, 2 березня Детройт грав проти Сакраменто, в цьому матчі Вуд персонально захищався проти українця Олексія Леня.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.