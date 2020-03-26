Колишній президент нідерландського клубу помер від коронавірусу

Баккер помер у віці 76 років

Колишній президент нідерландського Вітесса Кес Баккер помер після зараження коронавірусом.

Про це De Gelderlander.

Йому було 76 років, а як відомо, саме для літніх людей смертельно небезпечна нова інфекція.

У лікарню Баккер потрапив минулої суботи, 21 березня. До цього він страждав від раку легенів. До слова, до приходу в Вітесс, Беккер протягом шести років очолював поліцію Арнем.

Раніше, експрезидент Реала потрапив до реанімації з ознаками коронавірусу.

Нагадаємо, минулої суботи від тієї ж хвороби помер президент мадридського Реала з 1995 по 2000 роки Лоренцо Санс.