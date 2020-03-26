Колишній президент нідерландського клубу помер від коронавірусу

Джерело - footboom.com.
Колишній президент нідерландського Вітесса Кес Баккер помер після зараження коронавірусом.
Про це De Gelderlander.
Йому було 76 років, а як відомо, саме для літніх людей смертельно небезпечна нова інфекція.
У лікарню Баккер потрапив минулої суботи, 21 березня. До цього він страждав від раку легенів. До слова, до приходу в Вітесс, Беккер протягом шести років очолював поліцію Арнем.
Раніше, експрезидент Реала потрапив до реанімації з ознаками коронавірусу.
Нагадаємо, минулої суботи від тієї ж хвороби помер президент мадридського Реала з 1995 по 2000 роки Лоренцо Санс.