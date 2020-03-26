Один із футболістів Брайтон енд Гоув Альбіон здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів генеральний директор клубу Пол Барбер.

"Ми протестували трьох гравців, і один з них дав позитивний результат. Ми не тестуємо їх регулярно, робимо це тільки при появі симптомів.

Гравець з позитивним тестом, на жаль, був виявлений лише сьогодні. Він в порядку, і, очевидно, отримує всю необхідну допомогу, яка йому потрібна", – розповів Барбера.