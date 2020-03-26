Шість боксерів заразилися коронавірусом під час відбору на Олімпіаду

Коронавірус виявили у двох збірних

Шість спортсменів заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19 під час кваліфікаційного турніру з боксу на Олімпіаду-2020 року, який відбувався у Лондоні.

Про це повідомляє ВВС.

Турнір розпочався 14-го березня і мав тривати до 24-го березня, але був перерваний вже на третій день через пандемію COVID-19.

У підсумку коронавірусом заразилися два турецьких боксери і один з тренерів збірної. Пізніше заявили, що коронавірус також підхопили хорватський боксер і два тренери збірної.

Нагадаємо, суперник українського боксера захворів коронавірусом.