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П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус

Сьогодні 08:08 386 0
Портсмут підтвердив про зараження футболістів
П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус
#Портсмут, #коронавірус

Джерело - football.ua.

П'ять гравців Портсмута, що виступає в Першій лізі Англії, заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Черговим футболістом, тест на наявність хвороби в організмі якого показав позитивний результат, став Росс Маккрорі. Раніше COVID-19 серед гравців Портсмута діагностували у Джеймса Болтона, Енді Кеннона, Хаджі Многа і Шона Раггетта.

У всіх п'яти футболістів симптоми коронавірусу були слабкими або були відсутні, але, попри це, вони проходять період ізоляції відповідно до державних рекомендацій.

Нагадаємо, півзахисника Манчестер Сіті оштрафували за порушення карантину.

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