П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус

Портсмут підтвердив про зараження футболістів

П'ять гравців Портсмута, що виступає в Першій лізі Англії, заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Черговим футболістом, тест на наявність хвороби в організмі якого показав позитивний результат, став Росс Маккрорі. Раніше COVID-19 серед гравців Портсмута діагностували у Джеймса Болтона, Енді Кеннона, Хаджі Многа і Шона Раггетта.

У всіх п'яти футболістів симптоми коронавірусу були слабкими або були відсутні, але, попри це, вони проходять період ізоляції відповідно до державних рекомендацій.

Нагадаємо, півзахисника Манчестер Сіті оштрафували за порушення карантину.