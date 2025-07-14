Костюк вразила прихильників шикарними формами під час відпочинку на яхті

Поки на англійських кортах визначалися переможці Вімблдону, одна з найяскравіших українських тенісисток, Марта Костюк, релаксує на сонці.

Зірка поділилася серією атмосферних знімків зі свого відпочинку, влаштувавши справжню "спеку" у соцмережах.

На фото Марта позує у стильному яскравому купальнику на борту яхти, демонструючи чудову фізичну форму. Поруч із тенісисткою її улюблений песик і, ймовірно, чоловік.

Костюк також показала, як стрибає у воду прямо з яхти, насолоджуючись кожним моментом свого відпочинку.

Нагадаємо, напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта Костюк після поразки у першому колі на Вімблдоні опустилася на 27 позицію.

Раніше друга ракетка України показала, як важко працює у тренажерній залі під час відпустки у Чорногорії.