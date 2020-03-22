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Феллаїні підтвердив, що хворий коронавірусом

Сьогодні 16:20 359 0
Феллаїні підтвердив, що хворий коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шаньдунь Лунен Маруан Феллаїні підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус.

Про це написав сам футболіст на своїй сторінці в Twitter.

"Дорогі друзі, я здав тест на коронавірус і він виявився позитивним. Дякую уболівальникам, медичному персоналу і клубу за турботу і увагу. Я буду лікуватися і сподіваюся повернутися до гри як тільки це стане можливим. Будь ласка, бережіть себе", - написав Феллаїні.

Відзначимо, що на момент виявлення у Феллаїні коронавірусу, хвороба протікала безсимптомно.

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