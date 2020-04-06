Ще один футболіст в Італії заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Венеції Антоніо Джуніор Вакка заразився коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
На цей час Вакка дотримується режиму самоізоляції. Стан 29-річного футболіста поліпшується. Відзначається, що найближчим часом Венеція вживе необхідних заходів для перевірки здоров'я інших гравців і співробітників клубу.
Раніше в Італії було зафіксовано 19 випадків зараження коронавірусів у футболістів. До речі, клуби Серії А домовилися про урізання зарплат.
Нагадаємо, Лукаку знищив керівництво Серії А.