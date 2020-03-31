Власник найуспішнішого клубу Чехії заразився коронавірусом

Власник празької Спарти Даніель Кржетінський здав позитивний аналіз на коронавірус.

Про це заявив сам власник клубу.

"Це сталося 12 березня. З того часу я в ізоляції. У мене не було ні одного із симптомів, які дозволили б мені дізнатися, що я інфікований, немає температури або кашлю, просто легкий нежить, я працював нормально. Коли я дізнався про зараження, мене охопила шалена паніка, що я заразив дуже багато людей, - сказав Кржетінський.