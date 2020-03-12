Джерело - Чемпіон.

Центровий Юти і збірної Франції Руді Гобер кілька днів тому познущався з ситуації із коронавірусом. Коли його запитали, що він думає про все це, він демонстративно з посмішкою помацав стіл і мікрофони.

Сьогодні 27-річний центровий здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Сезон в НБА був припинений.

Поки немає чіткого розуміння, як Гобер заразився. Відомо, що він контактував з людьми, які недавно приїхали з Франції. За даними nCoV2019.live, Франція займає п'яте місце за кількістю пацієнтів з COVID-19 - дві тисячі двісті вісімдесят одна людина. 48 пацієнтів померли, 12 повністю одужали.

Джерела кажуть, що Гобер відчуває себе добре. Настільки добре, що готовий був вийти на майданчик і в сьогоднішньому матчі з Оклахомою. З п'ятниці француз виходив на майданчик з 34 різними гравцями НБА, наразі їх або тестують на вірус, або помістили в карантин.

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