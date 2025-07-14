Усик разом з Бренсоном представить в Лондоні мозаїку "Боривітер"

В межах гуманітарної ініціативи Фонд Усика розпочав збір 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для будівництва 4 багатоквартальних будинків для переміщених українських родин

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик разом зі своєю командою вже прибув до Лондона, де в найближчу суботу на легендарному стадіоні "Вемблі" проведе бій з Даніелем Дюбуа. На кону поєдинку буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

А в понеділок Олександр разом з відомим британським підприємцем, засновником корпорації Virgin Group сером Річардом Бренсоном на Трафальгарській площі представлять культову інсталяцію – відтворену мозаїку "Боривітер".

Мозаїка "Боривітер" – це відтворена робота відомої української художниці Алли Горської. Нагадаємо, що маріупольський оригінал був сильно пошкоджений під час повномасштабного російського вторгнення.

Мозаїка "Боривітер" була вперше представлена в Києві, а тепер вирушає у міжнародний тур, щоб підвищити обізнаність світу про українське монументальне мистецтво та розповісти історії художників, чиї роботи Росія прагне стерти.

Мозаїка зображує сокола в польоті, і цей вражаючий образ символізує творчу свободу та опір під час радянської влади. Вона була створена в 1967 році в Маріуполі, а вже через три роки Алла Горська трагічно загинула – радянські спецслужби помстилися за її дисидентську діяльність.

Перша пожертва – від Бренсона

Відкриття мозаїки на Трафальгарській площі також проанонсує запуск гуманітарної ініціативи Фонду Усика щодо фінансування житла для переміщених українських сімей. Мета – зібрати 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для будівництва чотирьох багатоквартирних будинків загальною площею 2743,2 м², що забезпечить новий етап життя для 64 сімей.

Кампанія вже отримала свою першу пожертву від засновника Virgin Unite, сера Річарда Бренсона. Також Річард Бренсон та Олександр Усик відвідають захід на Ватерлоо-Плейс, де буде представлено ініціативу "Україна: захищаючи свободу" – кампанію, що відзначає силу та стійкість українців, постраждалих від війни. У партнерстві з Ukraine’s Superhumans Center ініціатива висвітлить надихаючі особисті історії людей з ампутованими кінцівками, які відновлюють своє життя.

У межах презентації сер Річард Бренсон представить потужне переосмислення статуї Флоренс Найтінгейл, яка тепер тримає протез замість своєї культової лампи, що символізує надію, зцілення та непохитний дух українського народу. Разом з відкриттям мозаїки ці моменти стануть подвійною даниною культурній витривалості та гуманітарній силі України.

Кампанія "Україна: Захищаючи свободу" також включатиме відеосеріал, що зафіксує емоційний досвід людей, які втратили кінцівки під час війни та зараз проходять фізичне та психологічне відновлення за підтримки Superhumans.

Де ще можна буде побачити Усика в Лондоні

У Олександра буде ще три спортивних медіаівенти напередодні бою на Вемблі. В середу 16 липня у BOXPARK Wembley відбудеться відкрите тренування Усика та Дюбуа, причому захід буде відкритий для фанів. Початок Open Workouts о 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), вхід вільний.

В четвер 17 липня на Вемблі відбудеться пресконференція за участі Олександра та Даніеля для журналістів.

В п’ятницю 18 липня о 15:00 у BOXPARK Wembley розпочнеться церемонія зважування боксерів. Вона теж доступна для фанів, вхід буде коштувати 3 фунти (170 грн). Кошти підуть на реалізацію благодійних проєктів Фондом Усика.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона