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Усик разом з Бренсоном представить в Лондоні мозаїку "Боривітер"

Максим Розенко — 14 липня 2025, 08:00
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Усик разом з Бренсоном представить в Лондоні мозаїку Боривітер

В межах гуманітарної ініціативи Фонд Усика розпочав збір 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для будівництва 4 багатоквартальних будинків для переміщених українських родин

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик разом зі своєю командою вже прибув до Лондона, де в найближчу суботу на легендарному стадіоні "Вемблі" проведе бій з Даніелем Дюбуа. На кону поєдинку буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

А в понеділок Олександр разом з відомим британським підприємцем, засновником корпорації Virgin Group сером Річардом Бренсоном на Трафальгарській площі представлять культову інсталяцію – відтворену мозаїку "Боривітер".

Мозаїка "Боривітер" – це відтворена робота відомої української художниці Алли Горської. Нагадаємо, що маріупольський оригінал був сильно пошкоджений під час повномасштабного російського вторгнення.

Мозаїка "Боривітер" була вперше представлена в Києві, а тепер вирушає у міжнародний тур, щоб підвищити обізнаність світу про українське монументальне мистецтво та розповісти історії художників, чиї роботи Росія прагне стерти.

Мозаїка зображує сокола в польоті, і цей вражаючий образ символізує творчу свободу та опір під час радянської влади. Вона була створена в 1967 році в Маріуполі, а вже через три роки Алла Горська трагічно загинула – радянські спецслужби помстилися за її дисидентську діяльність.

Перша пожертва – від Бренсона

Відкриття мозаїки на Трафальгарській площі також проанонсує запуск гуманітарної ініціативи Фонду Усика щодо фінансування житла для переміщених українських сімей. Мета – зібрати 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для будівництва чотирьох багатоквартирних будинків загальною площею 2743,2 м², що забезпечить новий етап життя для 64 сімей.

Кампанія вже отримала свою першу пожертву від засновника Virgin Unite, сера Річарда Бренсона. Також Річард Бренсон та Олександр Усик відвідають захід на Ватерлоо-Плейс, де буде представлено ініціативу "Україна: захищаючи свободу" – кампанію, що відзначає силу та стійкість українців, постраждалих від війни. У партнерстві з Ukraine’s Superhumans Center ініціатива висвітлить надихаючі особисті історії людей з ампутованими кінцівками, які відновлюють своє життя.

У межах презентації сер Річард Бренсон представить потужне переосмислення статуї Флоренс Найтінгейл, яка тепер тримає протез замість своєї культової лампи, що символізує надію, зцілення та непохитний дух українського народу. Разом з відкриттям мозаїки ці моменти стануть подвійною даниною культурній витривалості та гуманітарній силі України.

Кампанія "Україна: Захищаючи свободу" також включатиме відеосеріал, що зафіксує емоційний досвід людей, які втратили кінцівки під час війни та зараз проходять фізичне та психологічне відновлення за підтримки Superhumans.

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Де ще можна буде побачити Усика в Лондоні

У Олександра буде ще три спортивних медіаівенти напередодні бою на Вемблі. В середу 16 липня у BOXPARK Wembley відбудеться відкрите тренування Усика та Дюбуа, причому захід буде відкритий для фанів. Початок Open Workouts о 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), вхід вільний.

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В четвер 17 липня на Вемблі відбудеться пресконференція за участі Олександра та Даніеля для журналістів.

В п’ятницю 18 липня о 15:00 у BOXPARK Wembley розпочнеться церемонія зважування боксерів. Вона теж доступна для фанів, вхід буде коштувати 3 фунти (170 грн). Кошти підуть на реалізацію благодійних проєктів Фондом Усика.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона

Олександр Усик Усик – Дюбуа 2